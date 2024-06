Auch wenn Lea eher nicht auf Tomboys und Mascs steht, gibt es in dieser Staffel doch recht viele davon - hoffentlich bekommen auch sie eine Chance, sich in ihr Herz zu spielen. Tommy (Pronomen: dey/deren/demm) ist 23 Jahre alt, studiert, macht Kunst und Musik in Osnabrück und hält sich für einen „klassischen Overthinker“. Laura, Ingenieursstudentin aus Bochum, besitzt ein Wohnmobil und träumt davon, eine Familie zu gründen. Die 28-Jährige hat übrigens die meisten Instagram-Follower:innen im Cast (11.500). Die einzige, die nicht in einer Stadt lebt, ist Lisa (24): Sie kommt aus „der Nähe von Bamberg“. Die Studentin sucht in Princess Charming offenbar nicht in erster Linie die Liebe: für sie sind „Queer Awareness, LGBTQ+ Aufklärung, Facetten der Community zeigen“ das wichtigste an der Show. Auch Seleya (23) aus Köln, im IT-Vertrieb und einer Kneipe tätig, will für „Aufklärung und Awareness über FLINTA*-Personen“ sorgen und wird in der Villa eventuell ein Problem haben: „Ich kann nicht vor anderen Personen aufs Klo gehen.“