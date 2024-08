Von Karin Schupp

28.8.2024 - Was zuletzt geschah: Maike eröffnete der Princess, dass für sie nur eine offene Beziehung drin sei, und kündigte danach in der Villa ihren Ausstieg an. Sie blieb dann aber doch, weil Leas Verhalten Anlass zu Hoffnungsschimmern gab. Zwei Besties der Princess kamen zu Besuch und entschieden sich für ein Einzeldate mit Kathi, das zur Therapiestunde wurde. Lea küsste in der Happy Hour Marlen, Sarah, Maike und Christine und beförderte sie ins Halbfinale. Kathi, Laura, Hang und Marjam hingegen schickte sie ungeküsst nach Hause (Rückblick auf Folge 8).

Folge 9: Nein, heute ist noch nicht das Finale - RTL schenkte der Princess eine weitere Episode, um ihr die Zeit zu geben, eine zweite glaubwürdige Finalistin zu suchen (Maike ist ja wohl gesetzt). Lea fühlt sich bereit: Sie will sich in ihre „Gefühle fallen lassen“ und ist „gespannt, was da entsteht.“ Entsteht? Dafür wird’s aber höchste Zeit!

Maikes Plan (oder was davon noch übrig ist)

Die Villa ist leer geworden. Die verbliebenen vier Kandidatinnen schlafen jetzt in einem Zimmer. Am Morgen des Halbfinales ist Maike überrascht, dass sie immer noch dabei ist: „Das war nicht der Plan.“ Plan? Hat Maike überhaupt einen Plan?!

Christine versteht Maikes Bleiben nicht: „Es hätte doch auch DIR geholfen“, sagt sie. Wenigstens bereut Maike nicht, dass sie noch im Haus ist. Die anderen schon eher. Marlen spricht wohl im Namen aller, als sie im Interview erklärt, dass es jetzt nur noch um den zweiten Finalplatz geht.