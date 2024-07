Ein Dreier, BDSM und Laura ist süchtig „nach Kraulen“

Sina (24) hält sich für „unsicher“, spielt Harfe und Schlagzeug und hat vor kurzem die BDSM-Szene für sich entdeckt. Laura (28), die optisch leicht an Elsa erinnert, datet „schon viel“ und ist „süchtig nach Kraulen“. Hang (31) hat streng katholische Eltern und „lässt nichts anbrennen“. ÜberLara (27) erfahren wir nur, dass sie ein Kosmetikstudio leitet, gerne skatet und Konzerte besucht. Die sportliche Julia (23) hätte gerne - zum ersten Mal - eine monogame Beziehung. Provinzlesbe Lisa (24) mag Sarkasmus und feminine Frauen, die „täglich duschen.“ Die Kölnerin Christine (28) kellnert in einer queeren Bar (welche das wohl ist ;-) und findet Frauen „einfühlsamer und einfach toller“. Marlen (31) aus Berlin findet „Sex sehr wichtig in einer Beziehung“ und ist experimentierfreudig: In der letzten CSD-Saison hatte sie einen Dreier mit zwei Frauen. Und last but not least: die Paartherapeutin Katharina (28), die bisexuell mit einer Tendenz zu Frauen ist und sich „schnell verliebt“.