Tattoos: So ein Pärchending für Lea und Maike

Lea hat für Maike noch einen weiteren Höhepunkt geplant: Sie besuchen einen Tattooshop. „So wie das bei einem Maike-und-Lea-Date ist, endet das mit Tattoos“, freut sich Maike und verrät: „Lea hat, als wir gedatet haben, mir ein paar Tattoos gemacht. Auf der Schulter, am Bein und am Oberschenkel.“ Moooment mal, Lea kann tätowieren? Und hat sie Maike etwa in jeder Woche ihrer dreiwöchigen Affäre ein Tattoo gestochen? Ich habe so viele Fragen!

Lea entscheidet sich für ein thailändisches Motiv mit der Bedeutung „Protection“, das sie so interpretiert: „Vertrauen, dass ich safe bin, wenn ich mit mir bin.“ Maike lässt sich das Motiv „Happiness“ („Das ist mir am wichtigsten“) in den Oberarm stechen.

Lea kommt nach ihr dran. Die Stelle am oberen Rücken ist entweder schmerzhafter oder die Princess ist empfindlicher als Maike. Die freut sich, Händchen halten zu dürfen…