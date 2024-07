Lea redet nicht lange um den heißen Brei herum und fragt Seleya direkt, wieso sie am Vorabend dann doch geblieben ist. „Ich glaube, Princess Charming ist so ein unfassbar krasses, intensives Erlebnis…“, beginnt die -- bööööpp, falsche Antwort! „Das heißt, du willst also das Erlebnis haben mit deiner guten Freundin Maike und gar nicht mich kennen lernen. Kann das sein?“, unterbricht Lea die unkluge Einleitung. Seleya umgeht die Antwort geschickt mit einer Gegenfrage: „Wie würdest du in meiner Situation reagieren?“ Auch Lea wäre nicht abgereist und spricht mahnende Worte: „Du denkst sehr viel darüber nach: Wie fühlt sich Maike? Aber im Endeffekt: Du bist du, du entscheidest für dich, und genau so würde ich das auch machen und mich nicht direkt am Anfang schon beschränken.“

Lea gefällt mir gut mit ihrer direkten Art – das hat den bisherigen Princesses ja oft gefehlt.