Körperbehaarung? „Voll confident!“

In der Villa geht’s um Körperbehaarung. Nach dem Vulven-Talk in der letzten Folge ist damit jetzt also auch das nächste Traditionsthema abgehakt: Auch in Staffel 2 wurde darüber geredet, in Staffel 3 gab's sogar *gasp* eine achselbehaarte Princess. Diesmal sind aber sogar mehrere Singles dabei, die sich nicht (mehr) rasieren, etwa Lucia, Inci (die ihr Aha-Erlebnis nach einem unrasierten One-Night-Stand hatte) und Seleya: „Es ist was Menschliches. Es wächst.“ (Ach, hallo Seleya, dich haben wir in dieser Folge ja noch gar nicht gesehen!) Sarah findet’s „voll confident“.