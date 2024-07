Lea zeigt Verständnis und lädt Maike nach einem Spannungsmoment – sie hatte ihr schon den Rücken zugedreht – zum Einzelgespräch ein.

Zwischen Lucia und Seleya flirrt die Luft

Im Haus entwickeln sich die Dinge: Seleya massiert Lucia, während die Luft flirrt. Melissa und Laura, die das beobachten, glauben, Pärchenpotenzial zu erkennen: „Schon goldig miteinander.“ So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ihr Interesse aneinander ist unübersehbar. Vor allem Seleya ist hingerissen von Lucia – „megakrass, so transparent, ich bewundere sie sehr“ – und sichtlich „meganervös“ im Gespräch mit ihr. Die Chancen, die sie laut Lucia bei Lea hätte, sind da weit in den Hintergrund gerückt. Aber auch Lucia fällt es schwer, in der Friendzone zu bleiben.