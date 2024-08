Von Karin Schupp

31.7.2024 - Was zuletzt geschah: Nach ihrem Übernachtungsdate bei Lea informierte Lucia die anderen darüber, dass Techtelmechtel in der Villa ein Dealbreaker für die Princess sind. Prompt ließen die Kandidat:innen die Situation eskalieren, es kam zu diversen Knutschereien, und Lucia und Seleya ließen den Abend mit Sex ausklingen. Unser Rückblick auf Folge 4.

Folge 5: Der Morgen danach - in der Villa herrscht Müdigkeit und Katerstimmung, aber insgesamt wenig Bedauern über das lasterhafte Geschehen am Vorabend. Seleya sagt’s für die Begriffstutzigen noch mal direkt in die Kamera: „Lucia und ich hatten Sex.“ Und sie würde „gerne weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Lucia fühlt sich deutlich zerrissener. Immerhin haben sie und Lea doch auch eine „krasse Connection“ und passen in vielen Dingen gut zusammen. Nur blöd, dass der Princess die Monogamie so wichtig ist: „Das könnte ein bisschen kicken.“ Wenn’s nach Lucia ginge, würde sie an beiden Frauen dranbleiben: „Ich habe ja Zeit hier, keine Ablenkung, keine Arbeit, nichts, worum ich mich kümmern muss.“ Aber irgendwie ist ihr schon klar, dass sie keine Zukunft in der Show hat, wenn sie in der Villa keine sexuelle Enthaltsamkeit zeigt.