Zu schüchtern zum Küssen

Zurück zum Date: Lea gibt zu, dass Marlen eine „Dauer-Eintrittskarte“ zu ihren Dates hat, weil sie sehr gerne Zeit mit ihr verbringt. Die beiden trinken Weinschorle und schauen sich tief in die Augen. Lea hat sichtbar Interesse an mehr. Eine Gemeinsamkeit der beiden: Sie wohnen in Berlin. Es herrscht Kuss-Stimmung. Etwas nervöses Kichern und Lea fragt Marlen, was sie so beschäftigt und woran sie denkt, wenn sie in der Villa aufwacht. Als Zuschauerin will man die Frage gar nicht richtig hören, die Angst vor dem nächsten „Da ist noch was mit jemandem aus der Villa“-Gespräch ist zu groß. Nicht schon wieder!

Aber Marlen umgeht das Thema. Lea kommt aber drauf zu sprechen und meint, sie hat den Eindruck, dass es für Inci mehr ist, als für Marlen. Marlens Blick: Versteinert. Lea fragt ganz direkt: Könnte es zwischen uns stehen, dass es da auch noch Inci gibt? Ein deutlich anderer, etwas sanfterer Ton, als noch einen Tag zuvor.

Lea scheint sich auch schon etwas an die Poly-Situation gewöhnt und von ihrem hohen „Princess-Ross“ runtergekommen zu sein. Marlen umgeht die Frage etwas bzw. antwortet diplomatisch: Da sei schon eine Connection zwischen ihr und Inci, aber das Interesse an Lea sei da. Lea zeigt sich verletzlich: Sie kann sich nur öffnen, wenn sie weiß, dass das Interesse da ist. „Sonst mache ich zu“, weil sie so eine Situation wie den Tag davor nicht noch mal erleben möchte.

Spielt Marlen wirklich mit offenen Karten, auch gegenüber Inci?

Die beiden sprechen dann noch etwas weiter über Reisen, Zelten, älter und „langweilig“ zu werden. Der Flirt-Vibe ist da und man merkt, dass Lea Marlen gerne küssen würde. Doch bevor das passiert, ist die Zeit schon wieder rum. Lea gibt zu, dass sie ihr gerne nähergekommen wäre, aber sich keine Gelegenheit geboten hat.