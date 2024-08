Tommi hat sich ein Gespräch mit Lea gewünscht und diesem Wunsch kommt die Princess auch gleich nach. Die beiden ziehen sich zurück und Tommi schenkt Lea ein paar selbstgemalte Postkarten.

Inci, do it!

Inci kämpft mit ihren Emotionen und muss von Katharina getröstet werden. Anscheinend hat sie „Schuldgefühle allen gegenüber“. Aber warum? Es geht wohl um die Frage, ob sie bleiben kann oder nicht. Im Interview sagt sie, wenn sie bleibt, sei es unfair Lea gegenüber, die „es ja anscheinend sehr streng nimmt den Geschichten im Haus“.

Ja, gut. Das ist das Konzept der Show, es ist eine Datingshow, in der eine Person sich am Ende für eine andere Person entscheiden soll. Dass Lea jetzt Leute nicht drin lassen will, damit diese andere Leute kennenlernen können, ist irgendwie verständlich.

Aber Inci meint, es sei auch Marlen unfair gegenüber, wenn sie bleibt, weil ihr das wehtun würde. Warum tut es Marlen weh, wenn Inci bleibt? Es schien letzte Folge eher so, als würde es Marlen ein bisschen nerven, wenn Inci bleibt. Katharina spricht ihr gut zu und sagt, dass sie kein schlechterer Mensch sei, nur weil sie jemanden gut findet. Was ja auch stimmt. Inci denkt, das da eine „radikale Entscheidung“ her muss. Ja, das denken wir auch, Inci – do it!

Tommi erzählt Lea währenddessen, gerne Poly-Beziehungen zu führen, und Lea bedankt sich für Tommis Offenheit und schaut „mal, wie ich jetzt mit der Information umgehe“.