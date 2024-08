Von Karin Schupp

21.8.2024 - Was zuletzt geschah: Nach der Poolparty und zwei unromantischen Dates – Workout am Strand als Gruppendate und einer energische Thai-Massage mit Kathi – kehrte Lea zur „Kinky Party“ in die Villa zurück und küsste Christine und Marlen. Inci strich die Segel und zog aus. Verabschieden mussten wir uns auch von Lara (welche Lara?) und Tommi (weil: outete sich als poly). Maike blieb zwar, schockierte aber Lea mit der Offenbarung, dass für sie nur eine offene Beziehung in Frage komme - unser Rückblick auf Folge 7.

Folge 8: In den bisherigen Staffeln waren zu diesem Zeitpunkt nur noch drei Singles in der Show, diesmal sind es noch acht: Christine, Hang, Kathi, Lara, Maike, Marjam, Marlen und Sarah. Aber immerhin gibt's eine Folge obendrauf: Das Finale findet erst in Episode 10 statt (dafür gibt’s leider keine Wiedersehensshow).

Beim Katerfrühstück werden die sexy Momente und Küsse des Vorabends besprochen. Kathi erklärte nach ihrem sexy, aber kusslosen Dance mit Lea: „Ich tease gerne“, worauf Marlen entgegnet: „Teasen ist nicht meine Stärke.“ Sag bloß, Marlen. Christine hätte Lea auch in aller Öffentlichkeit geküsst und hat „Lust auf mehr“. Sarah will sich jetzt auch ins Zeug legen, und Maike hat rein gar nix mitgekriegt und freut sich darauf, das Verpasste im Fernsehen anzuschauen.