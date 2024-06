11.6.2024, red. - Blonde Locken und nicht so jung wie die letzte Princess: RTL setzt mal wieder einen anderen Frauentyp auf den Thron seiner lesbischen Datingshow.

Lea Hoppenworth ist 30 Jahre alt, Copywriterin aus Berlin, und sagt im Vorstellungsclip: „Ich glaube, es wird ein bisschen herausfordernd sein, in die Rolle der Princess hereinzukommen. Ich bin im wahren Leben nicht so prinzessinnenhaft unterwegs und bin gespannt, ob ich das meistern werde.“

Bei Princess Charming hat sich Lea wegen der „einmaligen Erfahrung“ beworben. „Ich mag neue - vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen. Online Dating in Berlin ist außerdem nicht weniger nervenaufreibend.“

Im RTL-Interview verriet sie, mit welchen romantischen Geheimwaffen sie normalerweise die Herzen erobert: „Mit gutem Parfüm und intensiven Gespräche sowie meiner Love Language ‚Touch‘. Außerdem mit charmanten Dad-Jokes und spontanen Roadtrips mit meinem VW Bus.“ Lea ist nämlich „total naturverbunden“ und - wie all ihre Vorgängerinnen! – reise- und abenteuerlustig.

Wieso sie noch Single ist? „Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein. Diese Klarheit hilft mir, authentisch zu bleiben und sicherzustellen, dass zukünftige Beziehungen wirklich liebevoll, erfüllend und sinnvoll sind.“

Und worauf steht Lea? „Mir ist wichtig, dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung. Und ganz wichtig natürlich: emotionale Erreichbarkeit! Optisch neige ich zum femininen Typ. Ich mag dunkle Haare kombiniert mit hellen Augen. Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung.“

Die 20 Singles, die in der Princess-Villa auf Koh Samui um Leas Herz buhlen (oder sich vielleicht untereinander verlieben oder einfach nur ihren Spaß am Pool haben), wird RTL in den nächsten Tagen vorstellen. Ob am Konzept der Sendung – Gruppendates, Einzeldates, Happy Hour und Ladies Night - geschraubt wurde, ist noch nicht bekannt.

Staffel 4 läuft ab 3. Juli wöchentlich mit zehn neuen Episoden bei RTL+.

Bei uns findet ihr wie immer im Menüreiter „Princess Charming“ Artikel und die beliebten Folgen-Rückblicke.