Bis Lotti - sicherlich auch ein bisschen unter dem Druck von Nessis Erwartungshaltung - einen Rückzieher machte (Erklärungsversuche in unserem Finale-Recap).

Für Nessi folgte der logische Schritt: Sie brach die Dreharbeiten vorzeitig ab. Der Produktion blieb ohnehin nichts anderes übrig, da zu diesem Zeitpunkt – es muss der 10. Tag (von sonst ungefähr zwei Wochen) gewesen sein – nur noch drei Bindungswillige in der Villa saßen. Die Hälfte der Singles war bereits freiwillig ausgezogen oder hatte das angekündigt – auch die Bereitschaft zum frühen Auszug ist eine Princess Charming-Besonderheit.

Weniger Drehtage, weniger Material - und dafür mehr Drama

Da es aber trotzdem zehn Folgen sein sollten, stand jetzt weniger Material als sonst zur Verfügung. Und hier setzte RTL leider auf das erprobte Mittel DramaDramaDrama. Das Liebes-Hin und Her zwischen Alia und Chantal und vor allem den Streit zwischen Kim und Fiona über jeweils drei Folgen zu ziehen (unsere Recaps), bauschte die Themen unnötig auf und sorgte damit zwar für Diskussionsstoff, aber auch für Unmut beim Publikum, eklige Beschimpfungen in den Sozialen Medien und den Vorwurf, dass Princess Charming nun endgültig zu „trashisieren“.

Und jetzt? Wie jedes Jahr ist noch unklar, ob es eine neue Staffel geben wird. Aber wenn es eine gibt: wie wird sie aussehen? Hält der Sender nach wie vor hartnäckig am löchrigen Konzept fest?

Wir stellen fünf Erkenntnisse aus der letzten Staffel zur Diskussion und erklären, wieso es sich bei der Forderung nach Charming Girls um ein Missverständnis handeln könnte.