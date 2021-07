Und was bei Lou und Irina das immer wiederkehrende Hochzeitsthema ist, ist bei Elsa und Irina das Ding mit den Emotionen. „Mir fällt es tatsächlich schwer, das, was ich fühle, in Worte zu packen“, eröffnet Irina das Gespräch und gesteht, dass sie als Sicherheitsmensch „ein bisschen vorsichtig“ bei ihr sei, „auch wenn ich das gar nicht will.“ Ihre größte Angst bei Elsa: „Dass du all das hier als eine Erfahrung siehst.“ Elsa, die sich vorgenommen hat, Irina ihre Sorge zu nehmen, zeigt ihre „zurückhaltende und liebevolle Art“ und versichert ihr: „Ich bin keine Person, die jemandem nah sein kann, die sie nicht gut findet.“