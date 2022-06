Während der Busfahrt, die kurz für ein „spontanes“ Tänzchen mit einheimischen Frauen in Trachten unterbrochen wird, lernen wir die ersten Kandidatinnen kennen: Paula (28) will optisch das „stereotype Bild von lesbischen Frauen widerlegen“. Da ist sie aber nicht die einzige: Dem Cast nach zu schließen, ist eine Lesbe typischerweise langhaarig und feminin. Die älteste Kandidatin, Jördis (34), ist hingegen fast glatzköpfig und war „früher total happy, weil man mir das nicht sofort angesehen hat, dass ich auf Frauen stehe, aber mittlerweile stehe ich viel mehr zu mir selbst.“ Maria (30) aus Sardinien kann in Deutschland viel offener queer leben als in ihrer Heimat. Charlotte (29) glaubt an Liebe auf den ersten Blick, ebenso wie Dora (23), die das „schon öfters“ erlebt hat (gute Voraussetzung für so eine Show!) Lena (20), die mit 17 Mutter wurde, und Barkeeperin Laura (22) hatten noch nie eine richtige Beziehung. Für die gläubige Katholikin Katharina (30), die (sogar) bei der katholischen Kirche arbeitet, wäre „eine Hardcore-Atheistin ein No-go.“ Und Überfliegerin Sarah (26) will sich als ärztliche Psychotherapeutin auf LGBTQ+ spezialisieren.

Jetzt wird aber erst mal die neue Villa mit angemessener Begeisterung und vielen „Ooohs“, „Aaahs“ und „Ohmeingoootts“ bestaunt: „Ein Brett von Haus“ (Jay). Zu Recht: Sie ist größer als der Charming-Bungalow auf Kreta, und es gibt kein klemmendes Gartentörchen. Aber: Die alten Möbel sind wieder mit dabei.