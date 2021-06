Von Karin Schupp

1.6.2021 - Wenn Princess Charming eine Fußball-WM wäre, befänden wir uns gerade in der ersten Runde, wenn noch unzählige Teams dabei sind, von denen die meisten ausscheiden, bevor man sich überhaupt eine Meinung zu ihnen bilden konnte. Auch in der Villa auf Kreta hatte etwa die Hälfte der Kandidatinnen (alle Kurzprofile) noch gar keine Gelegenheit, sich in Szene zu setzen - weder bei uns noch bei Irina. Aber das Spiel hat ja erst begonnen, und die vermeintlichen Favoritinnen landen am Ende nicht immer vorne...

Das erste Gruppendate

Irina lädt zu ihrem allerersten Gruppendate Miri und Britta ein, mit denen sie schon in Folge 1 flirtete, außerdem Elsa („Ich werde immer rot, das ist richtig peinlich“), die am ersten Abend die Taktik „Präsenz im Hintergrund“ fuhr, Sarina aus Stolberg („Ich bin super aufgeregt.“), von der wir bisher nur wissen, dass sie Studentin und Buddhistin ist, und die weltgereiste Anja aus Leipzig, der das Motto „kulinarisches Date“ zusagt („Ich esse sehr gerne und mag schöne Frauen – also perfekt!“).

Im Haus wird dieses Quintett analysiert, und Iry hat Angst, dass sie nicht Irinas Typ ist, weil die „eher maskuline Frauen gewählt“ habe. Aber seien wir ehrlich: wahrscheinlich verrät uns Irinas Wahl nicht allzu viel über ihren Geschmack, denn es soll ja noch so lange wie möglich spannend bleiben.

Mit Wikis Freibrief - „Knutscht, wenn ihr wollt!“ - ziehen die fünf los los, aber im kretischen Hinterhof wird dann doch nur geschnippelt, geknetet und gerührt.