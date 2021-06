Elsa kommt natürlich weiter und fühlt die eisigen Blicke der anderen in ihrem Nacken. Zwei andere bekommen von Irina ein verbales Upgrade: Johanna („Du bist ein kleines Mysterium für mich, aber das Rätsel möchte ich lösen.“) und Gea („Ich fühle mich sehr wohl in deiner Nähe und in unseren Gesprächen.“ - Moment mal, wieso haben wir davon noch nichts zu sehen gekriegt?)

Auch Saskia und Bine kommen weiter, und natürlich freut sich letztere vor allem, weiter mit Saskia vereint zu bleiben.

Da waren’s nur noch 13, und jetzt, so Irina, „beginnt die heiße Phase, dass man abcheckt: Wer hat denn wirklich Potenzial!“ A propos Irina: Lest am Donnerstag hier unser exklusives Interview mit der Princess!