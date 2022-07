Dora: „Stopp, du bist nicht wegen Paula hier“

Das könnte jetzt kommen: Dora, Charlotte und Katharina kriegen ihr erstes Gruppendate, und auch Laura darf mit. Dora freut sich mit gebremstem Enthusiasmus: „Ich muss mir schon bewusst sagen: Stopp, du bist nicht wegen Paula hier.“

Paula verspürt leichte Eifersuchtsgefühle (auf Dora oder auf Hanna?), am traurigsten aber ist Maria: Sie weint in Jördis‘ Armen.

Es handelt sich – natürlich - um ein ACTION-Date: Graffiti ist angesagt! In den Bronx von Rhodos wurde eine bereits besprühte Wand extra für die deutschen Reality-Singles geweißelt (die einheimische Graffiti-Szene wird sich gefreut haben…).

Wer beeindruckt die Princess mit Kreativität?



Die Princess malt gerne und will sehen, welche ihrer Auserwählten eine kreative Ader hat, denn neben Actionfreudigkeit, Humor, Küssen und der Bereitschaft, ihr die volle Aufmerksamkeit zu schenken, gehört auch das zu ihren Must-haves.

Erst mal gibt’s ein Bier, und während alle fünf in bunten Farben „PEACE“ an die Wand sprühen (ob ihnen das jemand mit Bleistift vorgezeichnet hat?), gilt Hannas Aufmerksamkeit zunächst vor allem Laura - und zwar so sehr, dass sie sie auf ihre Kuss-Liste setzt. In der nächsten Happy Hour wird’s eng!

Am hinteren Ende ihrer Skala hängt Katharina, und das war selten so offensichtlich wie hier: Sie ist die einzige, deren weißes T-Shirt von Hanna unbesprüht bleibt, und sie muss die Princess am Ende eigens darum bitten, ihr wenigsten einen Smiley zu verpassen.