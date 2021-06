Später spricht Saskia mit Iry darüber, dass wohl mal ein Gespräch mit Bine fällig sei, da sie ihre Gefühle nicht erwidere bzw. Kuscheln: ja - rumknutschen: nein. Iry findet, dass sie Bine nicht länger hinhalten solle und diktiert ihr bereitweillig die richtigen Worte. Aber als Bine sich später zu Saskia in den Pool gesellt, passiert: nichts. Laut Selbsteinschätzung zwei Stunden lang, bis sie vor Kälte schlottern und die Finger schrumpelig sind.

Ziemlich grenzüberschreitend, aber irgendwie auch in unser aller Namen nimmt Iry die Sache in die Hand und sagt Bine all das, was Saskia ihrer Meinung sagen müsste. Die reagiert überrascht („Ein Schock, das hätte früher kommen müssen.“) und unterstellt ihr, nur selbst freie Bahn haben zu wollen. Saskia hält sich weitgehend raus und ergreift auch jetzt nicht die Chance zu bestätigen, dass sie Bine „nicht auf eine romantische Art toll“ findet, denn: „Wer weiß denn, ob’s nicht so ist.“