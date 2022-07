Stolze Queers mit Fokus auf Party



Happy Hour. Die Frauen schreiben Briefe an Menschen, die sich noch nicht getraut haben, sich zu outen.

Danach: „Unser Fokus ist heute Party“, so Ty. Sie will auf „Flirtangriff“ gehen, währen Amelia – nicht mehr ganz so selbstbewusst wie letzte Folge – mit ihrem Rausschmiss rechnet. Zwischen den Kandidatinnen gibt es freundschaftliches Gekabbel, „werdet ihr ja sehen, ob ihr Glitzer im Gesicht hängt oder nicht“, sagt die im ganzen Gesicht silber glänzende Ty, woraufhin Paula entgegnet: „Wenn sie einen pinken Mund hat, wisst ihr auch, was läuft.“ Okeeey.

Ein bisschen Produktplatzierung – Baileys, we get it. Hanna liest ihren Brief vor und sagt: „Dieses Gefühl ist so schön, das kann gar nicht falsch sein.“ Gruppenkuscheln.