Der Kuss hat offensichtlich Elsas Selbstbewusstseins-Tank wieder gefüllt. „Ich will dieses Spiel gewinnen!“, kündigt sie an und erklärt Gea und Iry, wie gut sie beide zusammenpassen, da Irina „von der Art her auch so ein kontrollierter und strukturierter Mensch“ sei. Wiki und Gea schauen wenig überzeugt.

Ladies Night

Nach Saskia (die in ihrem letzten Confessional selbstkritisch verspricht: „Ich muss stark an mir arbeiten.“) würde Irina gerne auch Saskias Kusspartner:in nach Hause schicken, aber die gibt sich ja nicht zu erkennen.

Und so lässt sie Iry wegen ihrer „warmherzigen Ausstrahlung“ weiterkommen, und stattdessen trifft es – Johanna! Waaas, meine frühe Favoritin nach der ersten Folge?!? Was ist mit dem „kleinen Mysterium“, das Irina in Folge 3 noch lösen wollte? Hat sie mit ihrer neuen Detektivaufgabe jetzt zu viel zu tun? Aber dass Johanna Stern im Sinken war, hat sich ja schon angedeutet, indem die Regie ihr in den letzten Folgen kaum noch Bildschirmzeit gönnte.