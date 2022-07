A propos: Was geht bei unserem eigentlichen Traumpaar Paula und Dora? Paula zieht endgültig einen Schlussstrich unter ihr kurzes Kapitel mit der Princess: „Sie ist definitiv nicht die Frau an meiner Seite“, sagt sie zu Dora (die natürlich an ihrer Seite sitzt) und: „Ich war auch schon ein bisschen verliebt in dich, als ich dich gesehen hab.“ Ergo: It’s time to say goodbye. Oh. OOOH!!! Ich bin ja ganz Team Pora (Daula?), aber an die logische Konsequenz – Auszug – habe ich dabei nicht gedacht. *Seeeufz*