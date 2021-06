Von Karin Schupp

29.6.2021 - Was zuletzt geschah: Lesben unter Decken - Irina & Lou (romantisch), Saskia & Iry (nicht so unsichtbar, wie sie dachten), Miri (traurig). Kati drängelte sich mit Karacho an Irina Seite, Jana und Johanna mussten gehen, Saskia ging reumütig freiwillig, und Iry log sich mit einem Monolog über Ehrlichkeit in die nächste Runde - unser ausführlicher Rückblick steht hier.

Wir haben nur noch 4 Folgen vor uns, und in der Lesben-WG leben nur noch 9 Kandidat:innen: Bine, Elsa, Gea, Iry, Kati, Lou, Miri, Sarina und Wiki.

Gedrückte Stimmung - außer bei Bine

Am Morgen nach der Ladies Night ist die Stimmung gedrückt. Kati vermisst Jana, Sarina ist irritiert von Irinas Auswahlverhalten, und Iry hat – zu Recht - Schuldgefühle gegenüber Irina. Und warum hat sie gestern Abend nicht die Wahrheit gesagt? „Ich war so überfordert. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihr das plausibel erklären kann, sodass sie versteht, warum der Kuss gefallen ist. Dass es nichts damit zu tun hat, dass ich kein Interesse an ihr hab“, erklärt sie Wiki, die den Job der Therapeutin übernommen hat und sie bestärkt, offen mit Irina zu sprechen.