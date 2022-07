Gruppendate: Mehr Action, als sich so manche wünschte

Die drei müssen den Tag aber weiterhin mit sich und ihren Gedanken verbringen, denn zum Gruppen-Date sind Jessi, Maria und Amelia eingeladen. Maria, die Hanna zu „hot as fuck“ erklärt, kündigt an: „Go big or go home!“ Amelia wartet darauf, „dass es langsam anfängt zu knistern“ aka: Da ist noch nix (wen wundert's). Wie froh Jessi über ihr erstes Gruppendate ist, muss nicht extra erwähnt werden.

Diesmal ist echte Action angesagt, die vor allem (oder sogar ausschließlich?) Hanna begeistert: Klettern – und dann auch noch als Wettkampf. Maria: „Panik! Das war mein Albtraum.“

Amelia will’s wohl hinter sich bringen und tritt als erste gegen Hanna an, die in Windeseile das Ziel erreicht. Vielleicht hatte Amelia ja gehofft, auf halber Strecke wieder runtergelassen zu werden, aber Hanna coacht sie, bis auch sie’s geschafft hat.