Irina lässt ihre Schwester in der Villa zurück, damit sie ihre Verehrer:innen in Ruhe begutachten kann. Zunächst unterhält sich Kathi mit Kati, die sie - wie sie danach selbstkritisch sagt - „voll zugelabert [hat]. Scheiße, ich mache das Gleiche wie bei Irina.“ Gea sieht auch Irinas „Ecken und Kanten“ und äußert ihr „sehr starkes Interesse“. Elsa hält Irina für eine „krass tolle Person“ und erklärt, inwieweit sie sich von den anderen unterscheidet: „Alle fragen, wie ist die in einer Partnerschaft? Ich will herausfinden, wie sie in der Partnerschaft ist. Ich will das fühlen, verstehen.“

Bine findet Irina „voll toll, und da passt so viel, das kenn ich so nicht.“ Miri sagt, dass sie sich nicht so oft verliebt, „aber ich fand sie auf den ersten Blick faszinierend.“ Und Lou gesteht, dass sie „schon ein bisschen verknallt ist“ und schwärmt von Irinas Strahlen, „wenn sie über etwas redet, was sie gerne mag. Und ich mag richtig gern, dass ich mich bei ihr von Anfang an fallen lassen konnte.“ Interessant, wie die einen mehr über sich reden und die anderen mehr über Irina.