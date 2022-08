Tischlein deck dich

Dann wird „den Mädels“ ein Rätsel aufgegeben. Sie alle werden zum Gruppendate eingeladen und um einen Tisch sitzen, es geht um Fakten und nichts soll unter den Tisch fallen. Hm, um was könnte es sich handeln? Lernen wir Hannas Eltern kennen, Geschwister oder Freund*innen? Hat Hanna wie Irina in der letzten Staffel eine Zwillingsschwester als Überraschung in petto?

Nein. Tatsächlich kommen Hannas zwei besten Freund*innen Parisa und Sami um die Ecke, die von Hanna eher mittelherzlich empfangen werden. Komisch. Ist Hanna einfach nicht so der Typ für überschwängliche Gefühle oder stehen sich die drei doch gar nicht so nahe? Und ist es Zufall, dass Parisa eine verblüffende Ähnlichkeit mit Jessi hat? Ist sie womöglich Hannas Ex? Zugetraut hätte ich es unserer Princess, aber anscheinend ist sie wirklich „nur“ eine Freundin.

Die anderen „Girls“ kommen dazu, und zusammen sitzen sie um einen Tisch – der gar nicht wie angekündigt reichlich gedeckt ist – und jede hat vor sich eine Frage, die sie vor allen anderen beantworten muss.