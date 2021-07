Bine gibt den Action-Punkt an Elsa und will lieber „außerhalb des Meeres überzeugen“. Beim Picknick darf aber erst mal Elsa Zeit mit Irina alleine verbringen.

... und endlich wieder Küsse!

Und zum ersten Mal seit ihrem Einzeldate flüchten sich die beiden nicht in einen Kuss, sondern reden – oder versuchen es zumindest. Irina fühlt sich körperlich zu Elsa hingezogen und will wissen, wie deren Interesse an ihr aussieht.

Elsa hat Probleme, über ihre Gefühle zu reden, wenn’s „mir wirklich wichtig ist“ – zum Beispiel heute, wo ihre „Gefühle verrückt spielen.“ Lieber würde sie weiterhin auf ihren intensiven Blick vertrauen. Irina geht’s ähnlich: „Wir sind beides Kopfmenschen, denen es schwer fällt, ihre Gefühle zu äußern.“

Aber, alle Achtung, Elsa kann es besser als sie: Sie konnte sich nie vorstellen, „dass man in so einen Rahmen Gefühle für jemanden entwickelt“, sagt sie. Sie kann kämpfen und geht dabei gerade ständig an ihre Grenzen, aber bei Irina hat sie „halt das Gefühl, es lohnt sich. Weil ich dich einfach extrem toll finde.“ Irina antwortet nicht und küsst lieber (siehe Startfoto).