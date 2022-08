Lauras Strategie: Sie will ihr Bestes geben und dabei sie selbst bleiben. Und Jessi? Die will „auf den letzten Metern alles geben und nicht aufgeben.“ Na ja, was man halt so sagt. Dass Laura das erste Finaldate bekommt, nimmt Jessi gelassen: „Das Beste kommt am Schluss!“

Lauras Finaldate

Für Laura steht Jetski auf dem Plan – mal wieder ein Programmpunkt, bei dem man nicht reden muss, aber immerhin macht’s beiden Spaß. Zwischendurch setzt sich Hanna hinter Laura, um ihr todesmutig die Kontrolle zu überlassen, und wir merken, wieso es mit Caro nix werden konnte: Sie hält es kaum aus, der „tollpatschigen“ Laura den Lenker zu überlassen. „War schwierig für mich“, sagt die Beifahrerin des Grauens hinterher im Interview.