„Küsst du gerne?“



Jessis Einzeldate findet in einer leeren Open Air-Bar statt, die ein bisschen an das Ambiente von Irinas und Elsas erstem Kuss-Date erinnert. Wink mit dem Zaunpfahl? Beide machen von Anfang an absolut klar, dass ihre Türen weit offen stehen: Der Princess gefällt, dass Jessi ihr so tief in die Augen schaut, und Jessi verrät ihren ersten Eindruck von Hanna: „Oh, wow, jetzt ist es vorbei!“ Hanna wendet direkt ihre neu gelernte Frage „Küsst du gerne?“ an, und dann ist es nur noch eine Frage von Sekunden, bis der erste Kuss fällt.