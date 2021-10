3) Ist Princess Charming wirklich weltweit die erste lesbische TV-Datingshow?

Ja, das deutsche Fernsehen liegt da tatsächlich mal vorne. Während Prince Charming ein US-Vorbild hat – Finding Prince Charming (2016 beim LGBTQ-Sender Logo) -, gab‘s für queere Frauen bisher nur die bisexuelle Datingshow A Shot at Love with Tila Tequila (MTV, 2007/ 2008), in der Männer und Frauen um den damaligen MySpace-Star Tila Tequila warben (die später erklärte, dass sie immer schon hetero war und Homosexualität Teufelszeug sei). Seapoint kündigte im Oktober 2020 zunächst Ähnliches an – „lesbische und bisexuelle Frauen und heterosexuelle Männer“ sollten um eine „attraktive Bi-Lady“ kämpfen, auf dass sich „Catfights bis hin zu heißen Flirts“ ergeben -, entschied sich aber aufgrund von Protesten (und vielleicht auch zu wenigen Bewerbungen?) zwei Monate später doch für die rein lesbische Variante. Eine nichtkommerzielle Low Budget-Version soll nicht unterschlagen werden: New Yorker Lesben veröffentlichten 2019 auf Youtube For the Love of Boop.

4) Lesbisch hin oder her – ist das etwa kein schlimmes Trash-TV?

Wer die Idee einer Partner:innensuche vor laufenden Kameras grundsätzlich ablehnt, wird sich auch mit einer lesbischen Version schwer tun. Aber nicht jede Reality-Show ist per se „Trash“ – die Wahl der Teilnehmer:innen, die gesetzte Tonalität und die Inszenierung machen den Unterschied und bestimmen das Niveau. Und hier tut sich Princess Charming positiv hervor (was angesichts des oben zitierten Pressetextes zur Bi-Version in der Tat überrascht): die Kandidat:innen scheinen ihren Auftritt ganz überwiegend nicht als Sprungbrett für eine Influencerinnen- oder Trash-TV-Karriere anzusehen, sind reflektiert und nicht auf Krawall gebürstet. Statt Streit und Lästereien wird auf Zusammenhalt und Freundschaft gesetzt. Und auch die Produktion provozierte keine Konflikte, verzichtete auf Häme im Off-Kommentar und aufgebauschte Dramen und warf zwei Frauen, die die Harmonie störten, schon in den ersten Folgen umstandslos raus.

5) Lesben im Privatfernsehen – das klingt nach Wichsvorlage für Heteromänner…

Keine Ahnung, wozu Heteromänner wichsen, aber Princess Charming ist zumindest nicht in diese Richtung inszeniert. Im Haus wird zwar viel über lesbischen Sex und Sexpraktiken gesprochen, aber das hat eher einen Informationswert – zum Beispiel Bines Erklärung des weiblichen Orgasmus anhand eines Cupcakes. Überhaupt können Heteros aus den Diskussionen um die Akzeptanz von trans Frauen, das Aussehen von Vulven und der Bedeutung des Coming Outs einiges lernen – und Lesben auch, denn auch in unserer Community herrschen so einige Rollenklischees und viel Unwissen über Konzepte wie Nichtbinarität und gendergerechte Sprache. So viel Bildungsauftrag hat sonst keine Datingshow!