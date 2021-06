In der ersten Folge sah der Gesprächsmarathon zeitweise ein bisschen stressig aus. Wie hast du den Start erlebt?

Für mich war das in erster Linie eine Überforderungssituation, auf einmal alleine vor zwanzig fremde Menschen zu treten. Darüber hinaus wollte ich für alle Frauen Zeit finden und ihnen die Chance geben, mich ebenfalls kennenzulernen. Das war schon stressig, aber gleichzeitig fand ich es schön, wie herzlich mich alle empfangen haben. Da wurde gejubelt, als ich den Teppich raufschritt, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich willkommen bin.

Kann man in der kurzen Zeit der Gespräche und Dates wirklich eine tiefere Verbindung zu jemandem aufbauen?

Anfangs ist das super schwer, weil die Zeit einfach begrenzt ist. Gerade am Anfang, wenn noch so viele Frauen da sind, ist ein Abend einfach schnell rum. Du kommst gar nicht dazu, tiefgründige Gespräche zu führen. Trotzdem konnte ich einen ersten Eindruck von der jeweiligen Person gewinnen und ich merke relativ schnell, auch in kurzen Gesprächen, ob hier Potenzial besteht oder nicht. Da spielen viele Dinge eine Rolle, einerseits sicher Attraktivität, dann aber auch Mimik und Gestik, wie die Person auf mich eingeht, was sie mir für ein Gefühl in den Gesprächen gibt, ob ich mich wohlfühle oder merke, dass da irgendwas nicht stimmt.

Bei heteronormativen Formaten lief bisher im gemeinsamen Schlafsaal nicht viel. Bei Princess Charming sind die Voraussetzungen ein wenig anders. Hast du im Vorfeld darüber nachgedacht, dass es auch unter den Kandidatinnen plötzlich funken kann?

Auf jeden Fall. Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass dort zwanzig Frauen zusammenkommen, die potenziell auch aneinander interessiert sein könnten. Natürlich kann der Funke dann irgendwo überspringen, wenn alle so viel Zeit miteinander in dieser Villa verbringen. Immerhin ist das Ganze ein Prozess, in dem sich auch die Kandidatinnen besser kennenlernen. Und da ich ja nur eine von ihnen möchte und nicht alle zwanzig, finde ich es im Grunde schön, wenn sich noch andere Pärchen finden. Solange das offen mit mir kommuniziert wird, habe ich kein Problem damit. Das ist auch das, was dem ganzen Format nochmals eine gewisse Spannung gibt.

Hat dich das zeitweise ein bisschen unter Druck gesetzt, unter den vielen Frauen die richtige für dich zu finden?

Nein. Mir war immer bewusst, dass ich das auch so kommunizieren würde, wenn ich am Ende keine Entscheidung treffen könnte.

Gab es überraschende Momente? Haben dich einige Frauen total aus den Schuhen gehauen?

Ich muss sagen, dass es tatsächlich einige Frauen gab, die ich anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte, weil sie so zurückhaltend waren. Mit der Zeit sind sie dann ein wenig aufgetaut und waren auf einmal für mich präsenter. Teilweise waren das auch Frauen, die gar nicht so meinem Beuteschema entsprochen haben, mich aber trotzdem mit ihrer Art flashen konnten. Das finde ich gerade an der Show so schön, dass man sich selbst ein bisschen hinterfragt und sich öffnet.

Wie schwer sind dir die Entscheidungen und Begründungen dafür gefallen? Das wurde mit zunehmender Laufzeit vermutlich immer schwieriger…

Ja, aber es war am Anfang schon schwer. Manchmal konnte ich gar nicht sagen, warum gerade die Person gehen musste. Oft stand ich vor einer Entscheidung, war aber noch gar nicht bereit dazu, weil ich nach meinem Gefühl nicht genug Zeit mit dieser Frau verbracht hatte. Irgendwann kam dann noch der emotionale Aspekt hinzu, weil mir ja alle Stück für Stück immer mehr ans Herz gewachsen sind.

Was nimmst du für Erfahrungen mit aus dem Format?

Zum einen denke ich, dass ich persönlich daran gewachsen bin. Viele Erfahrungen waren neu für mich. Ich bin vom Typ her eigentlich niemand, der sich gerne allein vor einer Gruppe präsentiert und diese Stellung als Princess hat, da musste ich erstmal ein wenig reinwachsen. Andererseits habe ich einfach so viel Liebe von allen erfahren, dass es ein ganz tolles Abenteuer für jede von uns war. Deshalb freuen wir uns auch gerade alle sehr, dass wir das mit den Zuschauer*innen teilen können.

„Princess Charming“, seit 25. Mai jeden Dienstag auf TVNOW (demnächst auch auf Vox), drei der 9 Folgen (+ eine Wiedersehensfolge) stehen schon online