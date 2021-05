Das Wort „lesbisch“ fällt hier öfter als im gesamten Fernsehjahr

Nicht alle Kandidat:innen bezeichnen sich als lesbisch, zwei sind queer, Iry ist bisexuell (und befürchtet damit anzuecken) und Gea nichtbinär. Im Vordergrun steht jedoch lesbisches Selbstbewusstein: „Ich bin klar lesbisch, nicht bi oder eine andere Sexualität, da bin ich stolz drauf“, erklärt Bine, und auch Johanna sagt: „Ich bin lesbisch, ich bin stolz darauf und sag das auch gerne laut“.

Überhaupt fällt das Wort „lesbisch“ allein in der ersten Folge schon häufiger als im gesamten letzten Fernsehjahr in allen Sendern zusammen, und einige erklären ihre Teilnahme sogar (auch) mit einem lesbenpolitischem Anspruch, um etwa „die vielen bunten Farben des Regenbogens“ zu zeigen (Gea) oder „heteronormative Denkweisen aufzulösen“ (Elsa). Und wo gab’s schon mal eine Fernsehsendung, in der man schon in den ersten Minuten die Frage „Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gerne leckt ihr?“ hört, die mit einem vielfachen „10“ und schallendem Gelächter beantwortet wird?

Meer, Strand, Sonne: wir sind auf Kreta (wieso eigentlich nicht – wenn schon, denn schon – auf Lesbos?!), und die „meganervöse“ Irina ist voller Vorfreude auf die Kandidatinnen. Sie ist „ein Beziehungstyp“, sagte sie, seit einem halben Jahr Single und sucht jetzt „eine Partnerin, die bleibt. Neben der ich gerne einschlafe und aufwache.“ Schon irgendwie „kitschig“ - ihre Worte, nicht meine! Irina mag selbstbewusste Frauen, die ihr zeigen, dass sie sie mögen, und eine gewisse Abenteuerlust wäre ein Pluspunkt. Da wollen wir mal sehen, wen RTL da für sie zusammengecastet hat.

Da kommen sie schon, die 20 Kandidatinnen: Sie werden nacheinander mit viel Yippiehs und Woohoos in vier Pickup-Trucks angekarrt und stellen sich in kurzen Einspielern am Strand oder Hotelpool selbst vor (von der Hälfte werden wir in dieser Folge sonst nichts mehr hören). Wer da nicht schon mal eine persönliche Rangliste anlegt, ist in der falschen Sendung (hier alle Kurzprofile).