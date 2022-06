Kein Smalltalk – lieber Deeptalk

Passender als letztes Jahr mit Sekt en masse, stößt die Gruppe beim Fußball-Date danach mit Bier an (I know: Lesbenklischee), und Jördis bekommt ein Einzelgespräch. Jetzt fängt es wieder an mit den steifen Kennenlern-Gesprächen, auch wenn sich beide alle Mühe geben. „Du bist so ein totaler Wohlfühlmensch“, sagt Hanna und man merkt, dass sie es ehrlich auch so meint. Anders als Irina, nehme ich ihr die Sachen eher ab, die sie sagt. Und Jördis ist auch sweet. Aber ob es zwischen ihnen funkt?

Bei Paula und Hanna, dem nächsten Einzelgespräch, läuft es dagegen schon besser. Paulas Blicke könnten Bäume entzünden, so viel Funken fliegen da. Hanna fragt, wie immer, nach der „längsten Beziehung“ und will so anscheinend gleich abchecken, ob jemand Material für eine langfristige Bindung ist. Je länger, desto besser.