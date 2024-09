Wie wär’s also mit Are You The One?,ebenfalls eine RTL+-Produktion, in der die - bisher männlichen und weiblichen - Teilnehmenden ihr „Perfect Match“ finden müssen. Wieso es keine queere Version dieser erfolgreichen Sendung (9 Staffeln!) gibt, bleibt das Rätsel von RTL, das stattdessen auf die Trashisierung durch Hetero-„Stars“ aus anderen Datinghows setzt.

Bi-Datingshows mit Geschlechterkampf sind keine Alternative

Die gleichnamige Originalversion aus den USA versuchte es 2019 einmal mit bisexuellen Singles – Männer und Frauen - und kehrte dann wieder zum Hetero-Modus zurück. Eine Datingshow mit eingebautem „Geschlechterkampf“, wie ihn aktuell auch Die Bachelorette bietet, ist aber kein Charming-Ersatz: In der 11. Staffel mit der bisexuellen Bachelorette Stella sind die fünf weiblichen Singles in der Minderheit, müssen sich in der männlich dominierten Villa behaupten und teilweise homophoben Reaktionen aussetzen – das kennen wir schließlich allzu gut aus der realen Welt.