Aneigung von Räumen, Schauplätzen und Leinwänden

Wieso auch ihr (teilweise) am Berliner Flughafen Tegel gedrehter Underground-Porno Airport (1994) zum Queer Cinema gehört, erklärt Ko-Regisseurin Manuela Kay so: „Wir wollten lesbische Sexualität in Szene setzen (…) und wollten, was im Queer Cinema sehr wichtig ist, uns einen Raum nehmen und nicht im dunklen Keller drehen.“ Und nicht nur die Inbesitznahme von Räumen im Sinne von Schauplätzen gehört für sie zum Queer Cinema, sondern auch, „dass man die Filme im Kino zeigt. Dass sich das Publikum auch große Kinos, Festivals aneignet, dass auf der Berlinale queere Filme laufen, dass auch das Publikum diesen Raum bekommt.“

„Queer Cinema – ‚Counter-Narratives‘ und filmische Experimente“ ist Teil des digitalen DFF-Vermittlungsprojekts „Rhizom Filmgeschichte“, das sich mit der Bedeutung und Gestaltung von Filmanfängen beschäftigt. Die ersten fünf Minuten von (bisher) rund 200 deutschen Filmen können hier sowohl online als auch per Touchscreen im Deutschen Filmmuseum Frankfurt angeklickt werden.

Ergänzend dazu schufen Gastkurator:innen Themenpfade zu bisher unterrepräsentierten Perspektiven der Filmgeschichte. Neben dem Queer Cinema lassen sich auch die Themenpfade „Andere Perspektiven, neue Formen - Filme von Frauen“ (kuratiert von Christine Lang) und „Filmische Geschichte(n) aus der Migrationsgesellschaft“ (kuratiert von Aurora Rodonò und Canan Turan) erkunden.

Hier geht's direkt zum Themenpfad „Queer Cinema“ und hier zur Plattform „rhizom.film“.