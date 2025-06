Werke queerer Komponist:innen: „Pride in Concert“

Eine Premiere hingegen ist „Pride In Concert“ mit den Musiker:innen des Projektes „Forget me not“, die queeren Komponist:innen am 22. Juli eine authentische Stimme verleihen.

Präsentiert werden Stücke von zehn Komponist:innen, begonnen bei Leonard Bernstein über Henriëtte Bosmans und Ethel Smyth bis hin zu Benjamin Britten und Fryderyk Chopin.

Neben den Liedern stehen die queeren Lebensgeschichten der Komponist:innen im Mittelpunkt.Bei manchen von ihnen ist die Sache klar, weil sie wie Chopin oder auch Smyth selbst über ihr „anderes Begehren“ schrieben, bei anderen bleibt es uneindeutiger, auch weil es Begriffe wie „queer“, „schwul“ oder „lesbisch“ zu Lebzeiten der Komponist:innen noch nicht gab – oder sie diesen Teil ihres Lebens verheimlichen mussten.

Ein besonderes Konzert in den Räumen der Orangerie am Schloss Charlottenburg, organisiert von der Tourismus- und Eventplattform Place2be.Berlin, die ebenfalls im L-MAG-Verlag erscheint, unterstützt von der Wirtschaftsförderung Charlottenburg-Wilmersdorf, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und visitBerlin.

Moderiert wird der Abend von Moderatorin, Autorin und L-MAG-Redakteurin Nina Süßmilch.

Pride In Concert, 22. Juli, 20 Uhr, Orangerie am Schloss Charlottenburg, Infos: place2be.berlin, Tickets: prideinconcert.eventbrite.de