Queer und Karriere? LGBT-Jobmesse in Berlin Die Jobmesse „Sticks & Stones“ will queere Jobsuchende und LGBT-freundliche Arbeitgeber zusammenbringen. Über 100 Unternehmen stellen sich am Samstag in Berlin vor. Gegen einige Aussteller, darunter die Bundeswehr, regt sich jetzt Protest.

Von Elliot Zehms 31.5.2018 - Die LGBT-Jobmesse „Sticks and Stones“ (am 2. Juni in Berlin) ist mit mehr als 3000 Besuchern die größte Karrieremesse für queere Menschen in Europa. Sie bietet Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Praktika- oder Jobsuchenden eine Plattform, um sich über die ausstellenden Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und eigene Karriere-Chancen zu informieren. Auf dem Programm stehen neben aktuellen Stellenangeboten auch Workshops, Vorträge, kostenlose Bewerbungsfotos und professionelle Hilfestellungen beim Erstellen von Lebensläufen. Homo- und trans*freundliche Arbeitsplätze finden Ablehnung und Diskriminierung wegen der sexuellen oder geschlechtlichen Identität ist noch immer ein Problem, mit dem Mitglieder der LGBT-Community auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben. „Sticks & Stones“-Gründer Stuart Cameron rief deshalb 2009 die Messe ins Leben, um es queeren Menschen einfacher zu machen, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu finden, die homo- und trans*freundlich sind und sich gegen Diskriminerung am Arbeitsplatz aussprechen. Impressionen von der "Sticks & Stones" 2017: