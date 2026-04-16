16.4.2026, red. - Bald können die ersten Wohnungen im bundesweit einzigartigen Lesbenwohnprojekt in Berlin-Mitte bezogen werden. Voraussichtlich im August soll die Eröffnungsfeier stattfinden.

Für die finale Ausgestaltung des lesbischen Lebensorts hat RuT – Frauen Kultur & Wohnen außerdem nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Geld wird benötigt unter anderem für die Ausstattung der lesbischen Pflege-WG, Café und Veranstaltungsräume sowie Infrastruktur. Das Projekt hat derzeit keine Mittel für diese relevanten Punkte und muss einige davon bereits ab Betriebsaufnahme selber erwirtschaften.

Das Projekt von RuT - Rad und Tat Berlin gGmbH wurde bereits 2011 ins Leben gerufen und musste einige Hürden nehmen. Ein passender Ort musste gefunden, die Finanzierung auf die Beine gestellt werden.

Einzelne Wohnungen sind noch zu haben

Das Team von RuT blieb dran, mit Erfolg: Der Neubau in der Berolinastraße, nahe dem zentralen Berliner Alexanderplatz, ist fast fertig. Seit Anfang des Jahres kann man sich online auf eine Wohnung bewerben. 73 Mietwohnungen sind es insgesamt, davon fast alle barrierefrei und gut 70 Prozent gefördert – das heißt, recht günstig.

Anfragen gebe es entsprechend viele, erzählt Nadja Brendel von RuT. Einzelne Wohnungen seien aber noch zu haben. „Die Masse an Bewerbungen zeigt uns den großen Bedarf, den es an gemeinschaftlichem Wohnen und an Wohnprojekten für Lesben in ihrer Vielfalt und für queere Menschen gibt.“

Zum Projekt, das in Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) entsteht, soll auch eine Pflege-Wohngemeinschaft gehören, die voraussichtlich im Juni bezogen wird, außerdem ein Soziokulturelles Zentrum im Erdgeschoss des Hauses.

Hier geht es zum Crowdfunding bei GoFundMe

Formular zur Bewerbung für eine Wohnung