19.1.2022 - Was genau ist eigentlich eine „Regenbogenfamilie“? Was ist „Soziale Elternschaft“? Wie sollen wir damit umgehen, wenn in der Kita-Gruppe ein Kind mit zwei Müttern ist? Und was ist, wenn sich ein:e Erzieher:in plötzlich als trans outet?

Ein neues Handbuch des Berliner Regenbogenfamilienzentrums Lichtenberg möchte pädagogische Fachkräfte und Institutionen für queere Familienformen sensibilisieren, zu einem offenen Umgang mit sexuellen und geschlechtlicher Vielfalt und einer wertschätzenden Diversitätskultur anregen.

In „(Familien-)Vielfalt gemeinsam gestalten. Ein Manual zu queeren Familienformen für pädagogische Fachkräfte und Interessierte“ werden verschiedene Aspekte von (Familien-)Vielfalt vorgestellt und Barrieren und Diskriminierungsformen aufgezeigt, denen (werdende) Regenbogenfamilien ausgesetzt sind. Neben einem Glossar, das Begriffe wie „nichtbinär“ oder „Intersektionalität“ erklärt, werden auch praktische Anregungen für Workshop-Inhalte und -Methoden gegeben.

Regenbogenfamilienzentrum: „Werden Sie aktiv!“

Insbesondere pädagogische Fachkräfte „sollen befähigt werden, sich selbst zu reflektieren, aber ebenso als Multiplikator*innen weitere Fachkräfte für das Thema zu sensibilisieren“, erklärte Daniela Kühling vom Regenbogenfamilienzentrums Lichtenberg bei der Vorstellung der Handreichung und bot dabei auch tatkräftige Hilfe an. „Bei Bedarf wenden Sie sich jederzeit an uns, wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung in Ihrer Institution, aber auch bei Fragen und Unsicherheiten. Werden Sie aktiv!“

Die 32-seitige Broschüre, die die Pädagogin und Supervisorin Michaela Herbertz-Floßdorf zusammenstellte, steht zum kostenlosen Download auf der Webseite von LesLeFam, dem Träger des Regenbogenfamilienzentrums. Die Druckversion kann hier gegen eine Versandgebühr von 3 Euro als Spende bestellt oder direkt im Treffpunkt LesLeFam (Dolgenseestr. 21, 10319 Berlin) mitgenommen werden.

Für pädagogische Fachkräfte findet am 11. März 2022 der Fachtag „(Familien-)Vielfalt gemeinsam gestalten“ statt (VaV e.V., Ribnitzer Str. 1b, 13051 Berlin) – Informationen stehen hier.