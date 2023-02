Queere Kunstausstellung zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine Unter dem Motto „PrideART für den Frieden“ stellen am Wochenende 45 queere Künstler:innen ihre Werke zu den Themen Krieg, Flucht, Vertreibung, Hass, aber auch Liebe, Frieden und Hoffnung in einem ehemaligen Gefängnis in Berlin aus.

22.2.2023, red. - Am 24. Februar jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Beginn eines Kriegs, der bis heute anhält. „Wir möchten unsere Stimme erheben und ein Zeichen für Frieden, Liebe und Toleranz setzen“, sagt die queere Berliner Gruppe PrideART Berlin und stellt anlässlich dieses traurigen Jahrestags Werke von über 45 Künstler:innen zu den Themen Krieg, Flucht, Vertreibung, Hass, aber auch Liebe, Frieden und Hoffnung aus. Die Ausstellung „MIR“ (= Frieden) findet vom 24. – 26. Februar in „The Knast“ im Berliner Bezirk Lichterfelde statt. Das ehemalige Gefängnis ist seit 2022 das Zuhause des Kunstkollektivs PrideART Berlin e.V., das die damaligen Zellen in Ateliers umwandelte und am Wochenende fürs interessierte Publikum öffnet. Bei der Vernissage am Freitag könnt ihr die Künstler:innen, darunter auch L-MAG-Autorin Anette Stührmann, treffen und euch ihre Werke erklären lassen. prideART Berlin, Ausstellung „Mir“, 24.-26. Februar 2023, Eintritt frei Vernissage am 24. Feb., 19-22 Uhr, mit Musik, Tanzdarbietungen, Licht- und Filminstallationen Ausstellung, 25./ 26. Feb., 14-22 Uhr Adresse: The Knast, Söhtstr. 7, 12203 Berlin