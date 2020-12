Last but not least bietet „QueerScope“ drei abwechslungsreich zusammengestellte Kurzfilmprogramme, die sich aus multikultureller Perspektive mit so diversen Themen wie Transidentität, Coming Out, Sex im Alter, Trauma und Gedächtnis, Kink und Konsens befassen.

Ticket nur, solange der Vorrat reicht

Die Filme und Kurzfilmblöcke kosten jeweils 5 Euro und können per Kreditkarte oder Gutscheincode auf der Festival-Website erworben werden. Tickets gibt es nur, solange der Vorrat reicht – also am besten gleich die Favoriten buchen und dann ab Donnerstag in Ruhe schauen, wenn die ausgeliehenen Filme für jeweils 72 Stunden freigeschaltet werden.

QueerScope, 17.-28. Dezember 2020