In der Komödie Adam (USA 2019, im Kino am 5. Sept.) verbringt der brave Teenager Adam die Sommerferien bei seiner coolen, lesbischen Schwester Casey in New York und taucht dort in die queere Szene ein. Als er sich in Gillian verliebt, hält die ihn für trans – ein Missverständnis, das Adam nicht rechtzeitig auflöst, wodurch er sich immer tiefer in einem Lügengespinst verstrickt. Der Film basiert auf dem Debütroman der lesbischen Comiczeichnerin und Ex-The L Word-Autorin Ariel Schrag, trans Regisseur Rhys Ernst war zuvor Producer der Amazon-Serie Transparent, und trans Schauspieler Leo Sheng (The L Word: Generation Q) spielt hier seine allererste Rolle als Caseys Mitbewohner.