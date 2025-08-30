Von Karin Schupp

30.8.2025 - Im Herbst finden im ganzen Land LGBTQ-Filmfestivals statt (hier eine Übersicht) - und elf weitere Städte, die nicht dabei sind, werden zeitlich parallel durch das Queerfilmfestival bedient (4.-10. Sept.). Das von der Queeren Kulturstiftung organisierte Event bietet zwar nicht das klassische Rahmenprogramm wie Q&A-Runden mit den Filmschaffenden, Awards und Partys, dafür aber 18 neue Spielfilme, von denen viele noch nicht in Deutschland zu sehen waren (einige laufen aber auch auf den anderen LGBTQ-Festivals!). Wir stellen euch fünf lesbische Highlights vor:

Love Me Tender (F 2025, 133 min., OmU)

Das Leben der Pariser Anwältin Clémence (Vicky Krieps) gerät aus den Fugen, als ihr Ex-Mann erfährt, dass sie nun lesbisch lebt: Er klagt auf das alleinige Sorgerecht ihres gemeinsamen Sohns. Das Drama von Anna Cazenave Cambet, der in Cannes 2025 Premiere feierte, basiert auf dem semi-autobiografischen Roman der lesbischen Autorin Constance Debré. Vicky Krieps ist hier in ihrer dritten queeren Rolle nach der Serie Das Boot und dem Film Hot Milk (neu im Streaming) zu sehen.

Screenings: Orte/ Termine

Lesbian Space Princess (AUS 2025, 86 min., OmU)