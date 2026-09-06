Von Karin Schupp

6.9.2026 - Der Sommer endet so langsam und die Zeit der Filmfestivals beginnt. Das Queerfilmfestival beschränkt sich dabei nicht nur auf eine Stadt: Vom 10.-16. September präsentiert es parallel in dreizehn Städten aktuelle LGBTQ-Filme und queere Klassiker. Insgesamt stehen 18 Produktionen im Programm – wir stellen unsere Highlights vor.

Bearcave (GR/UK 2026, 121 min., OmU)

Lovestory auf dem Dorf: Bevor Anneta (Pamela Oikonomaki) zu ihrem Freund in die Stadt zieht, wandert sie mit ihrer Sandkastenfreundin Argiro (Chara Kyriazi) zu einer mystischen Bärenhöhle, die sie seit ihrer Kindheit fasziniert – und dabei müssen sich die beiden mit ihren Gefühlen füreinander auseinander setzen. Das Regie-Duo Stergios Dinopoulos und Krysianna Papadakis verspricht „eine bisher unbekannte Perspektive auf das Leben zweier junger queerer Frauen in Griechenland.“

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