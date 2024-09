Von Karin Schupp

2.9.2024 - Das Queerfilmfestival ist keins der traditionellen LGBTQ-Festivals mit wechselnden Themenschwerpunkten, Festivalcafé und Awards. Dafür hat es aber die größte Reichweite: Die Filme laufen vom 5. bis 11. September zeitgleich in elf Städten (alle Spielorte)

Die meisten der 25 Filme sind zwar (leider) schwul, aber im Programm gibt's auch einiges Nicht-Schwules - hier sind die Highlights:

What a Feeling

In der österreichischen Late Bloomer-Komödie von Kat Rohrer verliebt sich die frisch verlassene Ehefrau Marie Theres (Caroline Peters, Mord mit Aussicht) nach einer Absturznacht in einer Lesbenkneipe in die selbstbewusst lesbische Fa (Proschat Madani) - eine stürmische Lovestory, in der auch Marie Theres‘ spießiger Freundeskreis, ihre Tochter und Fas persische Familie mitmischen. Zur Vorstellung in Berlin (5. Sept.) werden die Regisseurin und Caroline Peters erwartet. Der Film läuft im Oktober auch in der bundesweiten Queerfilmnacht.