Von Sabine Mahler

2.4.2023 - Am 26. April wird weltweit der Tag der lesbischen Sichtbarkeit gefeiert. Die Queerfilmnacht macht daraus gleich einen ganzen Monat und lässt vier lesbische Klassiker auf der großen Leinwand wieder auferstehen. Die ersten Screenings gibt’s schon am 3. April in Dresden, Düsseldorf und Heidelberg – alle Städte und Termine findet ihr hier.

Und diese vier Lesbenfilm-Klassiker werden gezeigt:

Fucking Åmål (Schweden 1988): Agnes (Rebecka Liljeberg) lebt in dem schwedischen Kaff Åmål und langweilt sich zu Tode. In ihrer Klasse ist sie die Außenseiterin. Dass sie heimlich in Elin (Alexandra Dahlström) verliebt ist, macht die Situation nicht besser – bis Elin sie auf einer Geburtstagsfeier einfach küsst. Fucking Åmål ist eine von Lukas Moodysson herrlich inszenierte Coming-of-Age-Geschichte voller Schmetterlinge in Bauch, dem großen Drama der ersten großen Liebe und ganz viel Sehnsucht. Hier werden alle komischen und herzzerreißenden Aspekte des Erwachsenwerdens portraitiert.