Werden Audrey und Joanna glücklich?

Ihr Papa vertröstet sie dann auf das Ende des Monats, und Joanna versucht ganz verzweifelt, alles Mögliche zu verkaufen - sie glaubt, dass sie nicht mehr auszuhalten ist, wenn sie ihre Tabletten nicht nimmt. Trotz aller ernster Themen um Tod, psychische und finanzielle Problemen ist es ziemlich lustig, Joanna dabei zuzusehen, wie sie in der Stadt mit Skiern, die sie im Keller gefunden hat, auf dem Rücken herumläuft. Dabei landet Joanna mitunter in recht gefährliche Situationen, die fürs Publikum trotzdem lustig sind.

Wie sich die Geschichte der zwei entwickelt, wollen wir natürlich nicht verraten. Die Liebesgeschichte wird durch die Komplikationen Joannas erst mal verhindert. Und durch die ganzen Verwicklungen läuft es Anfangs nicht so gut mit Audrey. Wobei sich in der Beziehung zwischen Joanna und ihrem Vater einiges ändert. Es bleibt bis zum Ende spannend und vieles im Unklaren.

Der Film hat bereits einige Preise eingeheimst

Die zwei jungen Schauspielerinnen Nikki Hanseblad und Melina Paukkonen sind beide Naturtalente, vor allem wirken sie beide sehr authentisch und ungekünstelt.

Der schwedische Regisseur Christoffer Sandler schreibt und dreht für den schwedischen TV-Sender SVT seit zehn Jahren erfolgreiche Coming-Of-Age TV-Serien, in denen es, ähnlich wie in So Damn Easy Going, um die Verwirrungen und Verwicklungen junger Menschen geht. Sein erster Spielfilm eröffnete das Göteborg Film Festival 2022 und war seitdem für viele Preise nominiert. In Deutschland, wo er im September beim Konstanzer Queergestreift-Filmfestival Premiere feierte, wurde er mit dem queeren Filmpreis Echt und dem QueerScope-Debütfilmpreis 2022 ausgezeichnet.

So Damn Easy Going (Schweden/ Norwegen 2022), Regie: Christoffer Sandler, Buch: C. Sandler u.a., mit Nikki Hanseblad, Melina Benett Paukkonen u.a., 91 min., Original mit dt. Untertiteln – alle Städte/ Termine der Queerfilmnacht Dezember findet ihr hier, am 12. Jan. 2023 startet der Film regulär im Kino