Maxine und Laura schockverlieben sich

Es dauert fast bis zur Mitte des Films, bis sich Maxine und Laura kennen lernen – und dann geht’s schnell: Die beiden schockverlieben sich, und sowohl Ermittlungen als auch Heist müssen ruhen, denn das gesamte „Kapitel III“ (der Film ist in vier Kapitel plus Epilog aufgeteilt) widmet sich dem Vorspiel, Sex und After Sex in Maxines Suite - vermutlich die längste lesbische Sexszene der deutschen Filmgeschichte.

Das Ganze bremst die Handlung sehr plötzlich aus und bringt sie, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich weiter. Aber nach der recht zähen ersten Filmhälfte und trotz des kitschigen, softpornösen Soundtracks wird zumindest das queere Publikum wieder voll da sein!

Natürlich stehen die schwäbelnde Maxine und die - plötzlich - sächselnde Laura immer noch auf gegnerischen Seiten und reiten nicht umgehend miteinander in den Sonnenuntergang. Und dann ist da noch ja Laschla, der ihnen immer näher rückt und für ein sehr brutales Schlussviertel sorgt...

Trashige Mundart-Crime mit lesbischem Happy End

Der ohne Fördergelder gedrehte Indie-Film will viel - Neo Noir-Thriller mit Pulp-Elementen, Erotikfilm und Actionkomödie – und übernimmt sich mit diesem Genremix ein bisschen. Das Tempo ist unausgewogen, an Plotholes und Logikfehlern darf man sich nicht stören und dass bei all der Überzogenheit eine gute Portion Ironie im Spiel ist, muss man einfach mal glauben.

Wer Raub ihren Atem aber ohne strengen Blick als trashige Mundart-Crime mit einer Lovestory zwischen zwei Frauen sieht, kann Spaß haben. Und wird mit einem Happy End belohnt!

Raub ihren Atem (D 2024), Regie/ Buch: Andreas Kröneck, 109 min., Kinostart: 26. Dez. 2024