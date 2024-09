Von Philip Eicker

17.9.2024 - Es hätte alles so schön werden können: Während anderswo in Deutschland die AfD triumphiert, verkündet die Freie und Hansestadt Hamburg pünktlich zum dortigen CSD, dass sie der queeren Community ein Denkmal errichten wird – in bester Lage und einhellig unterstützt von eben dieser Gemeinde.

Aber wie das so ist in der Demokratie: Mit einer Stimme spricht das Volk nur in der rechten Propaganda. In Wirklichkeit hat es unterschiedliche Ansichten – und die fliegen der Hamburger Kulturbehörde gerade um die Ohren. Die Stadt halte sich nicht an die „vereinbarten Regeln und Richtlinien“, kritisieren Mitglieder der Jury, die den besten Denkmalsentwurf ausgewählt hat. Ein „Skandal“ sei diese Entscheidung schimpft Kunstkuratorin Britta Peters auf Instagram.

Doch der Reihe nach: Hamburg bekommt also einen „Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“. Vorangetrieben wird das Projekt seit vielen Jahren von der Initiative „Denk-Ort sexuelle Vielfalt“. 2023 kam Bewegung in die Sache. Vor einem guten Jahr beschloss der Senat, einen Gedenkort bauen zu lassen. Er stellte 300.000 Euro bereit und einen tollen Platz: am Neuen Jungfernstieg, Ecke Lombardsbrücke, also im Herzen der Stadt.

Gewinner: Die Riesenluftschlange „Für Capri und Roxi“

Anfang 2024 wurde der Wettbewerb ausgeschrieben und schon im März hatte die Auswahlkommission aus 149 Bewerbungen 15 Teams herausgefiltert, die ihre Ideen ausarbeiten durften. Am 17. Juli wählte das Preisgericht die zwei besten Entwürfe aus: Der zweite Preis ging an den „Pavillon der Stimmen“ von Sebastian Behmann und Ólafur Elíasson. Den ersten Preis aber bekamen Franziska Opel und Hannah Rath. Das Preisgericht empfahl die Umsetzung ihrer Idee mit dem Titel „Für Capri und Roxi“.

Die violett schillernde Metallskulptur sieht aus wie eine elf Meter lange Riesenluftschlange und erinnert an das 1960 erlassene „Tanzverbot“ für Männerpaare: eine Hamburger Besonderheit, um die Gäste der vielen schwulen Lokale zu schikanieren. Zwei davon geben dem Kunstwerk den Namen.

Zwei Wochen lang durften sich Franziska Opel und Hannah Rath freuen – doch dann verkündete die Kulturbehörde am 2. August: gebaut wird der „Pavillon der Stimmen“. „Damit berücksichtigen wir sowohl das Ergebnis der Jury als auch das eindeutige Votum der Community“, erklärte Kulturstaatsrätin Jana Schiedek. Offenbar hatten sich die in der Denk-mal-Initiative vereinten LGBTIQ*-Vertreter:innen doch für den zweitplatzierten Entwurf entschieden und zwar „einstimmig“, wie die Kulturbehörde in ihrer Presseerklärung zweimal betont.