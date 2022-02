Nicht nur eine queere Figur in einem Hetero-Cast alleine lassen!

Im Vergleich zu früheren Jahren gab es für GLAAD recht wenig zu kritisieren, aber der Report merkt an, dass es wünschenswert wäre, wenn eine Serie nicht seine einzige queere Figur in einem ansonsten heterosexuellen Cast alleine lässt, wie es etwa die neue Sitcom How I Met Your Father (noch nicht bei uns) mit fünf heterosexuellen und einer lesbischen Hauptfigur zu werden droht. Positive Vorbilder mit mehreren queeren Charakteren sind hingegen die Serien Legends of Tomorrow, Grey’s Anatomy und Batwoman.

Und während die GLAAD-Forderung, die Hälfte der queeren Charaktere mit People of Color zu besetzen, in dieser Saison erfüllt wird, lässt die Vielfalt anderswo noch zu wünschen übrig: Queere Menschen mit Behinderungen und HIV-positive Charaktere sind auch in US-Serien unterrepräsentiert.

Der komplette GLAAD-Bericht „Where We Are on TV (2021-2022) steht hier als PDF (in englischer Sprache).